20 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na Aylan Kurdi tepkisi! "Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"

Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na Aylan Kurdi tepkisi! "Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından 'nin görselini kullanarak provokatif bir paylaşımda bulunan İstanbul İl Başkanı 'na sert sözlerle yüklendi. Altun "Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
ABONE OL
Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na Aylan Kurdi tepkisi! Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından Canan Kaftancoğlu'nun hakkında yaptığı paylaşıma yönelik sert ifadeler kullandı.

Altun paylaşımında "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

'de İstanbul İl Başkanı 128 milyar yalanı için hazırladığı paylaşımda tam bir akıl tutulması yaşayarak dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak 'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan Bebek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı. Daha önce de birçok konuda farklı farklı birçok kesime yönelik saldırı ve gafları ile tepki çeken Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bugüne kadar hiç olmadığı kadar tepki ile karşılaştı. Binlerce mesaj alan Kaftancıoğlu çok ağır eleştiriler aldı.

İŞTE KAFTANCIOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI

Altun'dan CHP'li Canan'a çok sert tepki! ALTUN'DAN CHP'Lİ CANAN'A ÇOK SERT TEPKİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA