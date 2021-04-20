Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na Aylan Kurdi tepkisi! "Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"

CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 128 milyar yalanı için hazırladığı paylaşımda tam bir akıl tutulması yaşayarak dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan Bebek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı. Daha önce de birçok konuda farklı farklı birçok kesime yönelik saldırı ve gafları ile tepki çeken Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bugüne kadar hiç olmadığı kadar tepki ile karşılaştı. Binlerce mesaj alan Kaftancıoğlu çok ağır eleştiriler aldı.