Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na Aylan Kurdi tepkisi! "Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Aylan Kurdi'nin görselini kullanarak provokatif bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Altun "Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Canan Kaftancoğlu'nun Aylan Kurdi hakkında yaptığı paylaşıma yönelik sert ifadeler kullandı.
Altun paylaşımında "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadelerini kullandı.
CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 128 milyar yalanı için hazırladığı paylaşımda tam bir akıl tutulması yaşayarak dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye'nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan Bebek üzerinden çirkin bir algı operasyonuna kalkıştı. Daha önce de birçok konuda farklı farklı birçok kesime yönelik saldırı ve gafları ile tepki çeken Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bugüne kadar hiç olmadığı kadar tepki ile karşılaştı. Binlerce mesaj alan Kaftancıoğlu çok ağır eleştiriler aldı.
İŞTE KAFTANCIOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI
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