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Son dakika: Fier Dostluk Hastanesi açılışı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hastanenin ağustosa kadar tamamlanacağını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Son dakika: Fier Dostluk Hastanesi açılışı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türkiye-Arnavutluk ilişkileri her geçen gün gelişiyor, genişliyor.

Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını yaşayacağız.

Dostluk ve kardeşlik bağını bir adım ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı genişletmiştik. Hamd olsun bugün Arnavutluk kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur ve istikrarı için çalışıyoruz.

İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka ekliyoruz.

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