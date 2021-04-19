Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan flaş açıklamalar! Başkan Erdoğan için bakın ne dedi?

Babanızla en son ne zaman görüşmüştünüz?

Ölmeden bir gece önce telefonda konuşmuştuk. 19 Nisan oğlumun doğum günüydü. Onu görmeye İstanbul'a gelecekti. Bana önce "Hastaneye kaldırdık" dediler. Uçakla Ankara'ya gittim. Hatta uçakta Rahmetli Türkeş ile karşılaştık. Babamla birbirlerini çok severlerdi. Babam öldükten sonra Efe ile beni Ankara'ya çağırdı, "Bundan sonra bir şeye ihtiyacınız olursa ben yanınızdayım" dedi. Bunu söyleyen tek lider rahmetli Türkeş'ti. Hastaneye gittiğimde ise babamın yoğun bakımda olduğunu söylediler. Meğerse ölmüş, bayrak yarıya inmiş. Babamı son kez görmek için yanına girdim. Onunla vedalaşmak o kadar zordu ki. Bir hatırası kalsın diye bir tutam saçını kestim. Onu öyle özlüyorum ki... Hâlâ sesi kulaklarımda. Onun için her gün dua ediyorum. Sadece öldüğü gün değil, onu her gün anıyorum. Çok erken gitti. Ülkemiz için büyük hizmetler vermiş biriydi. Beş sene daha yaşasa ülkemiz farklı yere giderdi. Ben eceliyle de öldüğünü düşünmüyorum. Zaten mezarı açıldı ve zehir çıktı bedeninden.

BÖYLE BİR KÜLLİYE İHTİYAÇTI, TÜRKİYE'YE VE CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA ÇOK YAKIŞTI



Siz hem başbakanlık, hem de cumhurbaşkanlığı köşkünde yaşadığınız için sormak istiyorum; külliyeyi nasıl buluyorsunuz?

Ben iki köşkte de yaşadığım için yakından biliyorum, böyle bir külliye ihtiyaçtı. Köşklerde Cumhurbaşkanı ofisleri ve yabancı misafirlerle görüşmeler için çok eksiklikler vardı. Türkiye için gerekliydi. Bu şahsa değil ülkemize ait... Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanlığı makamına yakışan bir külliye oldu. Bu nedenle yapılan eleştirilere hiç katılmıyorum.