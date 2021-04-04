İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 30.03.2021 tarihli ve 2021-16 sayılı kararı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak (etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilen toplantıların hafta sonları da dahil olmak üzere) yapılabilmesinin devamına karar verilmişti. Gelinen aşamada 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle;