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Son dakika: Hükümetten darbe imalı bildiriye sert tepki! Biz buradayız

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı , 103 emekli askerinde darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Son dakika: Hükümetten darbe imalı bildiriye sert tepki! Biz buradayız

103 emekli asker tarafından yayımlanan darbe imalı bildiriye bir tepki de İçişleri Bakanı 'dan geldi.

tarafından soruşturma başlatılan bildiri hakkında paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ""Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadelerine yer verdi.

FAHRETTİN ALTUN: HESAP VERECEKLER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün geceki skandal açıklamayı "hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla" re'sen soruşturma başlattı. Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek..." ifadelerine yer verdi.

"HUKUK DIŞI VATANSEVERLİK OLMAZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik, "Vesayet hevesi ile vatanseverlik bir arada olmaz... Demokrasiye saygısız vatanseverlik olmaz. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz." ifadelerine yer verdi.

Emekli askerlerin bildirisine soruşturma! EMEKLİ ASKERLERİN BİLDİRİSİNE SORUŞTURMA!
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Gece yarısı darbe imalı bildiri GECE YARISI DARBE İMALI BİLDİRİ

Detaylar gelecek...

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