Son dakika: Hükümetten darbe imalı bildiriye sert tepki! Biz buradayız
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 emekli askerinde darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.
103 emekli asker tarafından yayımlanan darbe imalı bildiriye bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan bildiri hakkında paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ""Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadelerine yer verdi.
FAHRETTİN ALTUN: HESAP VERECEKLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün geceki skandal açıklamayı "hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla" re'sen soruşturma başlattı. Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek..." ifadelerine yer verdi.
"HUKUK DIŞI VATANSEVERLİK OLMAZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Çelik, "Vesayet hevesi ile vatanseverlik bir arada olmaz... Demokrasiye saygısız vatanseverlik olmaz. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...