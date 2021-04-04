Son dakika: Hükümetten darbe imalı bildiriye sert tepki! Biz buradayız

103 emekli asker tarafından yayımlanan darbe imalı bildiriye bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan bildiri hakkında paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ""Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadelerine yer verdi.