Muhalefetten darbe imalı bildiriye destek! CHP ve İYİ Parti'den darbe skandalı

ŞEHİT YAKINLARINDAN HADSİZLERE SERT TEPKİ

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 103 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi.

Başkanlar Sözen ve Gündüz, emekli amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 103 emekli amirali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını, hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hadsiz ifadeler içeren küstahça bildirilerinden dolayı kınadıklarını söyledi.

Sözen ve Gündüz, ortak açıklamalarında, "Bu küstahça bildiri sıradan bir bildiri değil, bir e-muhtıradır, açık bir darbe çağrısıdır. Bu küstahça bildiriyi yayımlayanlara karşı derhal cumhuriyet savcılarımız darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle dava açmalılar. Ayrıca bu küstahça ve alçakça bildiriye imza atanların rütbeleri sökülmeli, maaşları kesilmeli ve ordu evlerine girişleri engellenmelidir. Bu cunta heveslilerinin bu çağrısı halkın yüzde 52 oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanımıza kustukları kinin ve öfkenin bir ifadesidir. Dolayısıyla milletin iradesine yapılmış bir saldırı ve saygısızlıktır. Bu darbe heveslileri kendi başlarına bu bildiriyi yayımlamamış, talimatı FETÖ'den ve FETÖ'nün arkasındaki ağababalarından almışlardır. Bu küstahça söylemleri ile FETÖ'nün değirmenine, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımışlardır. Evinde hanımlarına söz geçiremeyen bu sözde Amirallerin görevde bulundukları süre içerisinde de ülkemize, milletimize ve devletimize hiç bir faydaları olmamış, yan yatıp maaşlarını almışlardır. Dolayısıyla Bunların Türkiye sevdası gibi bir sevdaları da yoktur. Bunların ömrü milletimizin dini değerleri ile savaşmakla geçmiştir. Bunlar görev sürelerince namaz kılanlara, örfünü adetini yaşayanlara öcü gözüyle bakmış, irtica yaftası yapıştırmaktan geri durmamışlardır. Bu sözde amirallerde zerre kadar onur, şeref ve haysiyet varsa derhal beğenmedikleri ve dini değerlerine düşman oldukları güzel ülkemizi terk edip, gidip talimat aldıkları ağababalarının, FETÖ elebaşının dizinin dibinde otururlar" dedi.