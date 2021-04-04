Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de darbe imalı bildiriye tepki gösterdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında 103 emekli askerin yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.

Şentop darbe imalı bildiri için "Türkiye için planlanan kaosun işaret fişeği olarak görülmeli" dedi.

"DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA OLDUKLARINI GÖRMEDİK"

A Haber'de önemli açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop şu ifadelere yer verdi;

"Bunun ilginç olan tarafı, Türkiye yıllardır etrafında gelişen olaylar çerçevesinde vatan ve millet müdafası için her yerde mücadele veriyor. Diplomatik alan, askeri alan da bunların içinde. Terörle mücadele var. Suriye'de harekatlar yaptık, Irak'ta yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de kritik zamanlar yaşadık. Adalar Denizi'nde Yunanistan ile tartışmalar var. Kendilerini memleket meselelerine sahip çıkıyormuş gibi gösteren bu arkadaşların o zamanlar seslerini duymadık.. Hiçbir sözlerini bilmiyoruz. Bir araya gelerek devletin yanında durduklarını, Türkiye'nin hasımlarına karşı bir duruş sergilediklerini görmedik."

"BU DARBE SEVDALILARININ DİLİ"

Durup duruken ortada hiçbir mesele yokken, Türkiye'de bunlar gündem değilken bir de çarpıtılarak yapan ve aslı olmadıkları ortaya çıkan haberleri kaynak göstererek böyle bir bildiriyi yayınlamaları çok enteresan. Sadece bir araya gelmiş emekli askerlerin yayınladığı bir bildiri mahiyetinde olduğu kanatinde değilim. İçlerinden bir kaçtanesi TV'de sosyal medyada görüşmelerini açıkladı ve diyecek bir şeyimiz yok. Katılmıyoruz ancak düşünce açıklamasıdır. Fakat bu bildiri öyle değil. Burada kullanılan özel bir dil. Bu dili biliyoruz. 90'lı 2000'li yıllarda bütün darbe sevdalılarının kullandığı bir dil. Otoriter ve mütehakkimane bir dil. 'Bu kabul edilemez, kabul etmiyoruz' gibi. Bu düşünce açıklama dili değil.

"EMEKLİ AMİRAL SIFATININ AYRI BİR ANLAMI VAR"

Bu arkadaşlarımız emekli olmuş normal vatandaşlarımız. Ancak bu bildirinin altına emekli amiral sıfatını kullanarak imza atmalarının ayrı bir anlamı var. Buna dikkat çekiyorlar. Kendilerinin orduyla olan ilişkisini bir bağlantı olarak bu imzalarında dile getiriyorlar.

Bir de bu işin zamanlamasına dikkat çekmek istiyorum. Gece yarısı. Bunların hepsi birer veri olarak önümüzde duruyor. Bu bildirinin daha geniş bir planın, 'kaos simsarlığı' Simsar kendisi öne çıkıyor ama başkası için iş görüyor. Türkiye için son zamanlarda planlanan kaos senaryosunun bir işaret fişeği olarak görülmeli.

Detaylar gelecek...