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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den darbe imalı bildiriye tepki

Son dakika haberi... Aralarında FETÖ'den de yargılananların bulunduğu 103 emekli asker, dün gece saatlerinde "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı skandal bir bildiri yayınladı. Milli iradeyi hedef alan darbe imalı bildiriye tepkiler peş peşe geldi. "Bildiride imzası olan amirallerin rütbesi sökülmeli" diyen MHP lideri , "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den darbe imalı bildiriye tepki

MHP lideri 'nin açıklamaları şu şekilde:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

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