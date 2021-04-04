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Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan darbe imalı bildiriye sert tepki

Son dakika haberleri... 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösteren Genel Başkanvekili , "15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası" ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan darbe imalı bildiriye sert tepki

Genel Başkanvekili 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım şu ifadelere yer verdi;

"15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı makamında bulunan, taşıdığı üniformanın gerektirdiği cesareti gösteremeyen birinin imzaladığı, içinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası" ifadesi geçen bildiriyi gereğinden fazla ciddiye almak 15 Temmuz kahramanlarına haksızlık olur."

"Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek."

"Aziz Türk Milleti; istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir."

"Türkiye, bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına, demokrasisine karşı olabilecek her türlü toplu bildiri hakkında yargı gereğini yapacaktır."

Detaylar gelecek....

Darbe imalı bildiriye sert tepki DARBE İMALI BİLDİRİYE SERT TEPKİ

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