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İYİ Parti'de herkes farklı telden çalıyor! Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin "zevzekleri"

104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti’ni hedef alan yayınlaması tüm 'de geniş yankı bulurken tepki açıklamaları da üst üste geldi. Genel Başkanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu (bildiri) bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti” ifadelerini kullandı. Ancak Akşener'in "zevzeklik" olarak tanımladığı bildiriye kendi partisinden de bazı isimlerin destek vermesi dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili bildiriye ilişkin "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
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İYİ Parti'de herkes farklı telden çalıyor! Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri

Aralarında , , ve 'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan yayınladı.

Bildiride; 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'nin projesini hedef aldı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.

İletişim Başkanı Altun'dan emekli amirallerin bildirisine sert tepki İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ

AKŞENER: "BU BİR ZEVZEKLİKTİR. BU ZEVZEKLİKLERDEN TÜRKİYE ÇOK ÇEKTİ"

Genel Başkanı , bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

İŞTE O ZEVZEKLER!
Meral Akşener'in, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin "Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" şeklindeki sözleri bildiriye destek veren İYİ Partili milletvekillerini gündeme getirdi.

Akşener'den darbe imalı bildiriyle ilgili açıklama AKŞENER'DEN DARBE İMALI BİLDİRİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ÇIRAY: "İMZAMI ATIYORUM"
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili : "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum."


CİNİSLİ: "DEVLET MEMURUNUN TECRÜBELERİNİ AKTARMASINDAN RAHATSIZ OLAN İKTİDAR ACİZDİR"
İYİ Parti Erzurum Milletvekili : "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir"

EROZAN: "103 EMEKLİ AMİRALE KÜKREMESİNİN SEBEBİ DEMEK Kİ MONTRÖ SÖZLEŞMESI OLAMAZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili : "126 emekli Büyükelçi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..."

Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri... TEPKİ ÇEKEN 104 AMİRAL KİMDİR, İSİMLERİ NELERDİR? 104 EMEKLİ AMİRAL BİLDİRİSİ NEDİR? İŞTE, AMİRALLERİN İSİMLERİ...
103 emekli amiralin akıl hocası Yılmaz Özdil mi? 103 EMEKLİ AMİRALİN AKIL HOCASI YILMAZ ÖZDİL Mİ?
MHP lideri Bahçeli'den darbe imalı bildiriye tepki MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN DARBE İMALI BİLDİRİYE TEPKİ
Muhalefetten darbe imalı bildiriye destek MUHALEFETTEN DARBE İMALI BİLDİRİYE DESTEK
Darbe imalı bildiriye sert tepki DARBE İMALI BİLDİRİYE SERT TEPKİ

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