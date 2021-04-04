04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik değerlendirme toplantısı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik değerlendirme toplantısı

İletişim Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; yarın saat 15'te 'nde değerlendirme toplantısına katılacak. Öte yandan 104 emekli amiralin dün gece Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili darbe imali bildiri yayınlaması büyük tepki çekmişti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2021 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik değerlendirme toplantısı

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

Öte yandan toplantının içeriğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Başkan Erdoğandan kritik toplantı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TOPLANTI

SKANDAL BİLDİRİ

104 emekli amiralin dün gece Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili darbe imali bildiri yayınlaması büyük tepki çekmişti.

Tepki çeken 104 amiral kimdir, isimleri nelerdir? 104 emekli amiral bildirisi nedir? İşte, amirallerin isimleri... TEPKİ ÇEKEN 104 AMİRAL KİMDİR, İSİMLERİ NELERDİR? 104 EMEKLİ AMİRAL BİLDİRİSİ NEDİR? İŞTE, AMİRALLERİN İSİMLERİ...
103 emekli amiralin akıl hocası Yılmaz Özdil mi? 103 EMEKLİ AMİRALİN AKIL HOCASI YILMAZ ÖZDİL Mİ?
İletişim Başkanı Altundan emekli amirallerin bildirisine sert tepki İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA