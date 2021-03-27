SELÇUK BAYRAKTAR: ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise şu notu düştü: "AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandili'miz mübarek olsun."

#AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. 😉



Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 👍



Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık.#BeratKandili'miz mübarek olsun.🌹#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/B7n4qbw6mh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2021

160 SİHA AKTİF GÖREVDE

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.