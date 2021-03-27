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Başkan Erdoğan'dan "Hamursuz Bayramı" mesajı: "Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim"

Başkan dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı: Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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