Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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