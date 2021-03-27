Başkan Erdoğan'dan "Hamursuz Bayramı" mesajı: "Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
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