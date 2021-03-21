21 Mart 2021, Pazar
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PKK'da SİHA korkusu! Kılıktan kılığa girdiler

Son dakika haberine göre; Son yıllarda İHA ve SİHA'lar nedeniyle büyük kayıplar veren 'yı korku iyice sardı. Teröristlerin kabusu olan Türk SİHA’ları, PKK’lılara nefes aldırmıyor. kutlaması için inlerinden çıkan teröristlerin operasyon korkusuyla kamufle olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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PKK'da SİHA korkusu! Kılıktan kılığa girdiler

ve 'nın sınır ötesi hava harekâtları ile ağır darbe alan terör örgütü panikte. nokta operasyonlarla çok sayıda kayıp verirken, 'taki teröristler SİHA ve İHA korkusu nedeniyle kamplarda kamuflajlı kıyafetler ile dolaşmaya başladı. Yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İHA ve SİHA'larla yapılan nokta hava harekâtlarında bugüne kadar aralarında kırmızı ve mavi kategoride arananların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Örgütte yaşanan korku ve panik SABAH'ın ulaştığı çok özel görüntülere yansıdı.

Kuzey Irak'ta ve bölgesinde önceki gün terör kamplarında 'u kutlayan ve aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu teröristler hava harekâtından korunmak için kamuflaja büründü.

KİLİS İÇİN BEDEL ÖDETİLDİ
En son PKK elebaşı da bir toplantı sırasında hava harekâtı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti. Teröristler kamuflajla kendilerini saklamaya çalışsa da, İHA ve SİHA'lardan kurtulmaları mümkün değil. Son bir yılda 65'i 'nın aranan terörist listelerinde olmak üzere 200 PKK'lı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Öte yandan 'e atılan roketlere misilleme olarak 'ta 20'den fazla PKK/YPG hedefi imha edildi.

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