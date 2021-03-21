PKK'da SİHA korkusu! Kılıktan kılığa girdiler
Son dakika haberine göre; Son yıllarda İHA ve SİHA'lar nedeniyle büyük kayıplar veren PKK'yı korku iyice sardı. Teröristlerin kabusu olan Türk SİHA’ları, PKK’lılara nefes aldırmıyor. Nevruz kutlaması için inlerinden çıkan teröristlerin operasyon korkusuyla kamufle olduğu ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesi hava harekâtları ile ağır darbe alan terör örgütü panikte. PKK nokta operasyonlarla çok sayıda kayıp verirken, Kuzey Irak'taki teröristler SİHA ve İHA korkusu nedeniyle kamplarda kamuflajlı kıyafetler ile dolaşmaya başladı. Yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İHA ve SİHA'larla yapılan nokta hava harekâtlarında bugüne kadar aralarında kırmızı ve mavi kategoride arananların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Örgütte yaşanan korku ve panik SABAH'ın ulaştığı çok özel görüntülere yansıdı.
KİLİS İÇİN BEDEL ÖDETİLDİ
En son PKK elebaşı Murat Karayılan da bir toplantı sırasında hava harekâtı korkusundan dolayı kamuflaj giymiş olarak görüntülenmişti. Teröristler kamuflajla kendilerini saklamaya çalışsa da, İHA ve SİHA'lardan kurtulmaları mümkün değil. Son bir yılda 65'i İçişleri Bakanlığı'nın aranan terörist listelerinde olmak üzere 200 PKK'lı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.