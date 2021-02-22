Kardeş Azerbaycan'dan Türkiye'ye SİHA övgüsü! Zaferimizde büyük rol oynadılar

ERMENİLER SİVİLLERİ ÖLDÜRMEZ TABUSU KIRILDI

Amrullayev, "1990'lı yıllardaki savaşta Hocalı bu savaşın dönüş noktası oldu. Çünkü Azerbaycanlılar Şubat 1992'ye kadar uzun yıllar birlikte yaşadıkları Ermenilerin onları bu şekilde katledeceğini akıllarına bile getiremezdi. Hatta bir dönem Ermenistan Cumhurbaşkanı olan (Serj) Sarkisyan'ın ifadesi ile söylersek, 'Hocalı olayı, Azerbaycanlılar nezdindeki Ermeniler sivilleri öldürmez tabusunu kırdı.' Bu onun sözleridir, o olaydan sonra silahsız Azerbaycanlılar arazileri terk etti ve sonuçta topraklarının yüzde 20'si işgal edildi. Çünkü silahsız insanın silahlı biri ile mücadele etmesi çok zordur." ifadelerini kullandı.