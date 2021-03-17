Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi

Suudi Arabistan'a SİHA satmanın derinliklerine değinen Emekli Tuğgeneral Töre, "Türk SİHA'larının her hangi bir ülkeye satışından önce dikkat edilen hususlar var. Mesela, sizin silahı satacağını ülke ile başka bir ülke arasındaki husumeti etkilememek gerekiyor. Devlet bunlara bakıyor. Şimdi Suudi Arabistan'a satım yapılırsa Yemen'i etkiler. Her isteyen ülkeye satım yapılmadı. Bunlar incelenecektir. Bir diğer unsur ise gizli bilgiler. Siz bu teknolojinizi kardeş Azerbaycan'a satarsanız gizli bilgilerinin ortaya çıkıp çıkacağı konusunda endişe duymazsınız. Ama Yunanistan ile ortak tatbikat yapan ülke düşünülür." dedi.