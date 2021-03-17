Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi? Emekli Tuğgeneral Özgür Tör A Haber'de değerlendirdi
İngiltere, ABD, İsrail ve Almanya gibi ülkelerin hayranlığını itiraf ettiği Türk SİHA'larına bir talip daha çıktı. A Haber canlı yayınında konuşan Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Türkiye'den SİHA almak isteyen Suudi Arabistan'ın talebini değerlendirdi. Suudi Arabistan'a SİHA satmak riskli mi?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki önemli güçlerinden SİHA'lar dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. Karabağ, Suriye, Libya ve Irak'ta tarih yazan SİHA'lara ilgi büyüdü. Türk SİHA'sı almak isteyen ülkeler arasına Suudi Arabistan da girdi.
SUUDİ ARABİSTAN'A SİHA SATMAK RİSKLİ Mİ?
A Haber canlı yayınında Türk SİHA'larına ilgiyi değerlendiren Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, Suudi Arabistan konusunda önemli bir noktaya değindi.
Yabancı ülkelerin Türkiye'nin isteklerine birçok kez olumsuz cevap verdiklerini hatırlatan Tör açıklamasında, "Yıllar önce bu teknolojiyi biz almak istediğimizde, Akdeniz'de balıkçılık yapan ülkelere satılırken bize verildi. Terörle mücadele en çok mücadele eden ülke olmamıza rağmen bize satım yapılmadı. Şimdi ise daha yeteneklisini biz yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Suudi Arabistan'a SİHA satmanın derinliklerine değinen Emekli Tuğgeneral Töre, "Türk SİHA'larının her hangi bir ülkeye satışından önce dikkat edilen hususlar var. Mesela, sizin silahı satacağını ülke ile başka bir ülke arasındaki husumeti etkilememek gerekiyor. Devlet bunlara bakıyor. Şimdi Suudi Arabistan'a satım yapılırsa Yemen'i etkiler. Her isteyen ülkeye satım yapılmadı. Bunlar incelenecektir. Bir diğer unsur ise gizli bilgiler. Siz bu teknolojinizi kardeş Azerbaycan'a satarsanız gizli bilgilerinin ortaya çıkıp çıkacağı konusunda endişe duymazsınız. Ama Yunanistan ile ortak tatbikat yapan ülke düşünülür." dedi.
"EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAR"
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, "Türkiye'nin ürettiği teknolojilerin başka ülkeler tarafından istenmesi önemli. Bu ilerde tanklarda, silahlarda da artar. Ve bir yandan da ekonomiye direk katkı yapar. İhracatı artması Türkiye'nin ekonomisini etkiler." şeklinde konuştu.