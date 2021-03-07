Irak'ta Türkiye'ye karşı sinsi plan! SİHA verecekler



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Daha sonrasında ise eğitildikleri silah ve araçlara sahip olmaları sağlanacak. Bu sürecin DEAŞ'la herhangi bir ilgisi yok. Hedef doğrudan PKK için tehdit görülen ülkeler ve ordular'' değerlendirmesinde bulundu.

"Yakın dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ etkinliğinin artacağına ve bu durumun NATO'nun varlığını meşrulaştırma aracı olacak'' tespitini yapan Kazancı, Irak ve Suriye'de hedeflenen Eğit-Donan projesi istenilen seviyeye geldiğinde sıra İran'a (PEJAK) gelecek. Türkiye'nin Irak'la yaptığı terörü önleme amaçlı stratejik anlaşmalara destek vermesi İran için de hayati derecede öneme sahip'' dedi.