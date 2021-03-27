Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İstanbul Ankara ve İzmir'de pazar günü dışarı çıkılabilir mi? Pazar günü market ve kafeler açık mı?
Koronavirüs salgını vaka sayılarındaki artış nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenlemeye gidildi. Yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Bu kapsamda Türkiye genelinde yüksek ve çok yüksek riskli sınıfındaki illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Peki hangi illerde sokağa çıkılabilecek? İstanbul Ankara İzmir'de pazar günü dışarı çıkılabilir mi? Kafe ve restoranlar pazar günü açık mı? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu.
Buna göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.
O İLLER SOKAĞA ÇIKABİLECEK
Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
* Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Hakkari , Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa ,Muş, Bitlis, Batman ,Uşak, Mardin
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa.
HANGİ İLLERDE KISITLAMA DEVAM EDİYOR?
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
Çok yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya ,Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye.
NERELER KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
FIRINLAR AÇIK MI?
Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
ONLINE SİPARİŞLER
Online sipariş firmaları da Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
KAFELER YARIN AÇIK MI?
Pazar sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak aralarında İstanbul'unda bulunduğu yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü yani yarın kafeler kapalı olacak.