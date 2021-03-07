07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'da TCG Anadolu korkusu! Dikkat çeken SİHA detayı

Yunanistan'da TCG Anadolu korkusu! Dikkat çeken SİHA detayı

'ye karşı provokasyonlarına devam eden , bu kez TCG Anadolu hakkındaki yeni gelişme karşısında panikledi. TCG Anadolu'nun ile donatılacağı haberi Yunanistan'da korkuya neden oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Yunanistan'da TCG Anadolu korkusu! Dikkat çeken SİHA detayı

'nin TCG Anadolu'yu 'larla donatacağını açıklaması, 'da geniş yankı buldu. basını, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin 'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" diye yazdı.

'nin, Türkiye'nin 'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından vermediği F-35'lerin donanma versiyonu TCG Anadolu'ya konuşlandırılacaktı. Geminin akıbeti merak konusu olurken Türkiye, TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını açıkladı. Bu açıklama Yunan medyasında geniş yer buldu.

Başkanı 'in TCG Anadolu'nun bir SİHA gemisine dönüştürüleceğine ilişkin sözleri Yunan basınında yankı buldu. Haber sitesi Pentapostagma'nın manşetten verdiği ve provokasyon kokan haberde, "TCG Anadolu'nun Yunan filosunda güç gösterisine girişmek için insansız hava araçlarıyla donatılacak" ifadesi kullanıldı.

Demir'in açıklamalarına geniş yer veren Yunan basını, Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'yu SİHA'larla donatacağını yazdı. 30 ila 50 arasındaki SİHA'nın TCG Anadolu'ya konuşlandıracağı haberde yer aldı.

"GÖZ ARDI EDİLEMEZ..."

insansız hava araçlarının uzun süre havada kaldığına ve silah taşıyabildiğine vurgu yapan Yunan basını, "SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadeleri kullanıldı.

İHA ve SİHA'larda yol haritalarının mevcut olduğunu ifade eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mini İHA'yı daha gelişmiş hale getirdik. Mikro diyebileceğimiz İHA'lara ve daha büyük İHA'lara ihtiyacımız var. Bunları geliştirmek için çalışıyoruz" demişti.

TCG Anadolu'yu SİHA gemisine çevirecek sabit kanatlı İHA'ların geleceğini belirten Demir, "Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2'yi geliştiriyoruz. Böylece denizlerde bir SİHA vurucu gücümüz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'da silahlanma çalışmaları da tam gaz devam ediyor. , 300 güdümlü füzesinin alımı müzakere sürecinden geçerek, en avantajlı ihale kriteri ile temini için sözleşme imzalanması ve yürütülmesinde ihale açtı.

DEPREME YOK AÇTI

Öte yandan Türkiye'nin Mısır'la anlaşma imzalayabileceğini ilan etmesi Yunanistan'da depreme yol açtı. Mısır'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.

Mısır 18 Şubat'ta ilan ettiği ve 1 Ağustos'ta sona erecek ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi. Yunanistan ise Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını yok hükmünde sayıyor.

Türkiye ile Mısır arasındaki bu diplomatik rüzgarın ardından Atina yönetimi harekete geçti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı.

Mısır medyasına yansıyan haberlerde Miçotakis ve Sisi'nin Doğu Akdeniz'deki işbirliğini görüştüğü, özellikle Güney Kıbrıs'ın da dahil olduğu enerji başlığının masaya yatırıldığı belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Pazartesi günü Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile "iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA