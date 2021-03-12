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Koronavirüste mutasyon genelgesi yayımlandı! İşte alınacak yeni tedbirler

Son dakika haberine göre; 'in kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırırken yeni bir genelge açıkladı.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Koronavirüste mutasyon genelgesi yayımlandı! İşte alınacak yeni tedbirler

, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni COVID-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı.


İşte genelgenin ayrıntıları:

AVM VE PAZARLARA TABELA ASILACAK

"Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak.

Kamusal alanların girişinde (Banka, , market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak.

MAHALLELERE DENETİM

Hürriyet'in haberine göre; Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek.

Okullar denetlenecek. Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıklaştırılacak."

SURİYELİLER İZLENECEK

" misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek."

MUTANT VİRÜSLER ARAŞTIRILACAK

"İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak."

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