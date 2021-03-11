Son dakika: Türkiye genelinde koronavirüs denetimler! Binlerce kişiye ceza kesildi

Koronavirüsle mücadele kapsamında tematik denetimlere devam ediliyor. 6 bin 46'sı vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere toplam 77 bin 895 personelin katıldığı denetimlerde, ülke genelindeki 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu kontrol edildi.