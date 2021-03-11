Kaç ilde mutasyonlu virüs görüldü? Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka, çok hasta potansiyelini barındırıyor. Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 İngiltere mutantı, 9 ilimizde 61 Güney Afrika mutantı, 1 ilimizde 2 California-NewYork mutantı ve 1 adet Brezilya mutantı tespit edilmiştir. Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı tedbir ve aşıdan başka silahımız yok.

Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor. Riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız.