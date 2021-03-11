11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

Kontrollü normalleşmeye giren Türkiye'de iller 4 farklı gruba ayrıldı. İllere verilen mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kodlar ile risk grupları ayrıştırıldı. Çok yüksek riskli illerde kısıtlamalar belli bir oranda kaldırılırken, mavi renk kodlu illerde büyük gevşetmeler yapıldı. Kontrollü normalleşmenin ilk haftası geride kalırken, illerin risk haritasındaki son durum hakkında açıklama yapıldı. Milyonlar İstanbul, Ankara ve İzmir'in risk haritasında değişiklik olup olmadığını merak etti.

Giriş Tarihi: 11.03.2021 12:01
  • 1
  • 83
İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından başlayan kontrollü normalleşmede gözler şehirleri risk haritasında. 1 haftalık süreç geride kalırken milyonlar illerde son durumları merak etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 83
İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

İŞTE İL İL KORONA RİSK HARİTASI!

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor.

İşte il il düşük, orta, yüksek, ve çok yüksek riskli iller;

  • 3
  • 83
İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

ADIYAMAN

  • 4
  • 83
İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

AĞRI

  • 5
  • 83
İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

BİNGÖL

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ