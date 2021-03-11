İşte Türkiye'nin koronavirüs risk haritası! İstanbul, Ankara ve İzmir'de risk ne durumda?

Kontrollü normalleşmeye giren Türkiye'de iller 4 farklı gruba ayrıldı. İllere verilen mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kodlar ile risk grupları ayrıştırıldı. Çok yüksek riskli illerde kısıtlamalar belli bir oranda kaldırılırken, mavi renk kodlu illerde büyük gevşetmeler yapıldı. Kontrollü normalleşmenin ilk haftası geride kalırken, illerin risk haritasındaki son durum hakkında açıklama yapıldı. Milyonlar İstanbul, Ankara ve İzmir'in risk haritasında değişiklik olup olmadığını merak etti.