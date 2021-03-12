WhatsApp yazışmaları Fazilet durağı yalanını belgeledi!

ONGUN: "BU SAYILARIN HANGİ ŞEKİLDE GELDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

SABAH, Fazilet durağı soruşturmasında İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında iki soruşturma izni verilen Murat Ongun'un ifadesine ulaştı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri; Murat Ongun'a, 29 Mart 2020 tarihinde Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği bilgisine nasıl ulaştıklarını sordu. Ongun, bu sayıların hangi şekilde geldiğini hatırlamadığını iddia etti ve "Verilerin güvenilir olduğu söylendi, tweet attım" dedi.

"15 KİŞİNİN BİNDİĞİNİ GÖRDÜM, ÖNCEKİ SAYI 70 KİŞİYDİ"

İETT Genel Müdür Vekili H. Alper Kolukısa da; otobüsün kamera görüntülerinden Fazilet durağı olduğunu tahmin ettiği noktadan 15 kişinin bindiğini gördüğünü, bunun tahmini olduğunu iddia etti. Kolukısa, kendisine gelen önceki bilgide ise Fazilet durağından 70 yolcunun bindiği bilgisinin olduğunu savundu.