CHP'de PKK skandalı! Yakalanan terörist itiraf etti

AYGÜN'E HATIRA GÖMLEĞİ BİLE VERDİK

En baştan kendisine bu eylemin bir propaganda eylemi olduğunu söylemiştik. Bizimle gelip bu propagandaya ortak olup olmayacağını kendisine sorduk. Gelmek ve bizimle vakit geçirmek istediğini, teröristlerin yaşantısını merak ettiğini söyledi. Dostane bir ortamda sohbet ettik. Hem onun için hem de bizim için iyi bir propaganda oldu. Bu işten Aygün de faydalandı, biz de faydalandık. Gideceği gün kendisine hatıra olarak gömleğimi verdim. Bu eylem siyasi propaganda anlamındaydı. Aygün avukattır. Tunceli'de örgüt davalarına bakar. Aygün, hangi örgütten olursa olsun herhangi suçtan bir örgüt üyesi ve bunlara benzer birisi yakalanırsa gönüllü avukatlığını yapar. Tunceli'de devlet aleyhine çalışan örgütlerin desteğini almak için bu şekilde hareket etmektedir.