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76 şehirde mutasyon alarmı! Koronavirüste mutasyon genelgesi yayımlandı! İşte alınacak yeni tedbirler

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 09:37
Güncelleme:12.03.2021 09:43
Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni Covid-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı. Genelgeye göre farklı alanlarda çok sayıda adımlar atılacak. Peki o adımlar neler? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Koronavirüste mutasyon genelgesi! KORONAVİRÜSTE MUTASYON GENELGESİ!
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76 şehirde mutasyon alarmı
76 şehirde mutasyon alarmı
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