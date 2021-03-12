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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları 76 şehirde mutasyon alarmı! Koronavirüste mutasyon genelgesi yayımlandı! İşte alınacak yeni tedbirler 76 şehirde mutasyon alarmı! Koronavirüste mutasyon genelgesi yayımlandı! İşte alınacak yeni tedbirler Giriş: 12.03.2021 09:37 Güncelleme:12.03.2021 09:43 Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırdı, yeni Covid-19 tedbirlerini bir genelgeyle açıkladı. Genelgeye göre farklı alanlarda çok sayıda adımlar atılacak. Peki o adımlar neler? A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. DİĞER