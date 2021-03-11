Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanlığı 11 Mart 2021 Kovid-19 tablosu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 11 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 11 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.
Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...
Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.
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