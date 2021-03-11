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Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanlığı 11 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 11 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (-19) duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden 'nin 11 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (-19) duyurdu.

Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Vaka ve vefat sayısında düşüş var! VAKA VE VEFAT SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR!

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

10 MART

9 MART

08 MART

07 MART

06 MART

05 MART

04 MART

03 MART

02 MART

01 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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