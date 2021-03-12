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İstiklal marşımız 100 yaşında! İşte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kapandığı Tacettin Dergahı

Bugün 'nın kabulünün 100. yılı... Bağımsızlığımızın sembolü , yüz yaşında. , milli marşı kaleme almak için günlerce 'daki 'na kapandı. Milli mücadele ruhunu, maneviyatla birleştirerek o şanlı dizeleri kaleme aldı. muhabiri Mert Hacıalioğlu marşımızın yazıldığı o dergahtan detayları aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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İstiklal marşımız 100 yaşında! İşte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kapandığı Tacettin Dergahı

Bugün 'nın kabulünün 100. yılı... Bağımsızlığımızın sembolü , yüz yaşında. , milli marşı kaleme almak için günlerce 'daki 'na kapandı.

Milli mücadele ruhunu, maneviyatla birleştirerek o şanlı dizeleri kaleme aldı.

muhabiri Mert Hacıalioğlu marşımızın yazıldığı o dergahtan detayları aktardı.

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