Başkan Erdoğan’dan “100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi” açılışında önemli açıklamalar

Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz.

Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil'deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz.

Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.