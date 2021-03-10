Başkan Erdoğan’dan “100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi” açılışında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"nin açılış programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız. İstiklal Marşı ortak buluşma noktasıdır. Nasıl Sevr'i yırtıp attıysak bugün de ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz." dedi.
TBMM'de 100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nin açılışı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, özlemle yad ediyorum. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız. Anadolu'yu köy köy şehir şehir dolaşmıştır. Kastamonu Nasrullah Camii'ndeki vaazı gönüllere kazınmıştır.
Milletin çektiği ızdırapları kaleme alan Akif milli mücadelemizi kalemde ele almıştır. İstiklal Marşı ile o karanlık günlerde insanımıza moral, cesaret aşılamıştır.
Mehmet Akif milletimizin her ferdinin sahip çıktığı ortak bir değerimizdir. Bu milletin gönlünde ebediyete kadar milli bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.
2021 yılı İstiklal Marşı yılı kabul edildi. 1 asır önce Anadolu adeta bir yangın yeriyken sağlanan mutabakat bir kez daha tesis edildi. İstiklal Marşımız özelinde kurduğumuz bu dayanışmayı önemli görüyoruz.
Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da biliyoruz. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz.
Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil'deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Bu zihniyetin milletin istiklaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır ancak biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üstüne titremeye devam ediyoruz.
Nasıl 100 yıl önce Sevr'i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.
84 milyonun tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı millet olarak bir fırsata dönüştürmemiz büyük önem arz ediyor. Bunun yolu da 'Korkma' diye başlayan o marşın şairinin hayatını öğrenmekten geçiyor. İnşallah 2021 senesini vesile kılarak hep birlikte bunu başaracağız.
İmkanı olan vatandaşlarımı özellikle gençlerimizi bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Tıpkı merhum Mehmet Akif gibi "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diye dua ediyorum."