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11 Mart 2021, Perşembe
Haberler Galeri Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri
Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü kuruluş yıl dönümünde Galata Kulesi'nde mapping show yapıldı. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 21:09