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Haberler Galeri Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri

Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü kuruluş yıl dönümünde Galata Kulesi'nde mapping show yapıldı. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi ise o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Giriş Tarihi: 11.03.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 21:09
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Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'ncü kuruluş yıl dönümü için özel bir gösteri hazırladı.

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Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri

Türklerin Orta Asya'dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlere yer verilen gösteri "Mapping Show" yöntemiyle Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

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Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

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Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri

Türk bayrağı gibi Türk milletinin önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı, milletin güçlü aidiyet duygusuyla geleceğe karşı umut ve cesaretle bakmasını sağlayan "milli mutabakat metni" olarak kabul ediliyor.

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Galata Kulesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel gösteri

2021, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak belirlendi

TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.

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