Yerli aşıda 189 gönüllünün aşılaması yapıldı

"ARAŞTIRMACILARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

Aşı çalışmasına katılan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çalış, "Öncelikle araştırmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gece-gündüz çalıştılar. Büyük bir özveri ile çalışma yapılıyor. 17 tane merkezde yerli aşı için çalışma yapılıyor. Her bir merkez birbirinden değerlidir. Bazı merkezlerimiz Faz 1'e geçmek üzere. Önemli olan yerli aşımızın gelişmesi. Biz Erciyes Üniversitesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi 3 tane 5 tane yerli aşımız olsun. Erciyes Üniversitesinin avantajı Kırım Kongo Kanamalı aşısında yerli aşımızı yapan tek ve ilk üniversitede oldu. Bu nedenle araştırmacılar son derece tecrübeli. Araştırmacılar, fiziki alt yapının iyi olması çok önemlidir. Araştırmacılarımızın gece gündüz çalışması bizi bu noktaya getirdi. Bizim önde gitmemizden ziyade yerli aşının üretilmesi çok önemli. Üniversitem ve araştırmacılarımızla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.