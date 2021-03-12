İstiklal marşımız 100 yaşında! İşte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kapandığı Tacettin Dergahı

Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı... Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı, yüz yaşında. Mehmet Akif Ersoy, milli marşı kaleme almak için günlerce Ankara'daki Tacettin Dergahı'na kapandı. Milli mücadele ruhunu, maneviyatla birleştirerek o şanlı dizeleri kaleme aldı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu marşımızın yazıldığı o dergahtan detayları aktardı.

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