SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"MEHMET AKİF ERSOY'U RAHMET VE HÜRMETLE YADEDİYORUM"

Davetimize icap ederek Mehmet Akif'in aziz hatırasına sahip çıktığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Soğuk bir kış gününde gençlerin omuzlarında ebediyete uğurladığımız Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve hürmetle yadediyorum.

Bu vesile ile Çanakkale şehitlerimize, İstiklal harbimizde göğüslerini siper ederek tüm kahramanlarımıza, Kıbrıs Barış Harekatı'nı zafere taşıyan Mehmetçiklere, mücahitlere, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle FETÖ'cü hainlerin hayasız akınını durduranlara, güvenlik görevlilerimizin, kahraman ordumuzun her bir ferdine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Mevlam bizleri şehitlerimizin kutlu yolundan, gazilerin yoldaşlığından ayırmasın diyorum. Biz mayası şiirle yoğrulmuş bir milletiz. Bin yıllar öncesinden günümüze ulaşan destanlarımız, milli karakterimizin teşekkülünde çok önemli bir yer tutar. Anadolu toprakları şairleri sultan, sultanları şair kılan, kudretin kelamdan ve kalemden neşet ettiği bereketli topraklardır.

Terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında destan yazan kahraman ordumuzun, güvenlik görevlilerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevlam bizleri şehitlerimizin kutlu yolundan, gazilerin yoldaşlığından ayırmasın. Bu topraklar nice söz üstadını yetiştirerek tüm insanlığa armağan etmiştir. Mısralarında bazen aşkı, bazen hüznü, bazen birliği, kardeşliği, vatan sevgisini dile getiren bu köklü geleneğin temsilcisi hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy'dur.