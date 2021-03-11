YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Bilim Kurulu için mevcut tablo iyi bir tablo değil. Peki ne olacak? 15 Mart hepimizi için çok kritik bir tarih olacak. İlk 15 günlük vaka sayıları görülecek. O yüzden biz bugün yeni tedbir açıklanmasını beklemiyoruz.