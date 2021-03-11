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Virüsle mücadelenin 1 yılı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi mesajları verecek? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

11 Mart 2020'de 'de ilk vakası 'nde tespit edilmişti. İşte o ilk vakanın açıklanmasının üstünden tam 1 yıl geçti. Bu akşam Bakanı bir konuşma yapacak. Peki Bakan Koca koronanın yıl dönümünde hangi mesajları verecek? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? muhabiri detayları aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Virüsle mücadelenin 1 yılı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi mesajları verecek? Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bakanı ilk vakanın yıl dönümünde konuşma yapacak. 'nin bir yıllık koronavirüsle mücadele karnesini paylaşacak. Peki yeni tedbirler alınacak mı? Detayları muhabiri aktardı.

İşte detaylar;

BİR YILLIK SÜREÇ DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde 17-18 arasında yapmayı planladığı basın toplantısında öncelikli olarak bir yıllık süreci değerlendirmesini bekliyoruz. Bununla beraber Türkiye'nin atacağı adımlar oldukça önemli olacak.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Bilim Kurulu için mevcut tablo iyi bir tablo değil. Peki ne olacak? Mart hepimizi için çok kritik bir tarih olacak. İlk 15 günlük vaka sayıları görülecek. O yüzden biz bugün yeni tedbir açıklanmasını beklemiyoruz.

Ama dün alınmış bazı kararlar belki de önümüzdeki hafta kabinenin önüne gidecek ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Belki normalleşen iller olacak belki normalleşeceği halde kapanan yeni iller olacak. Bu yüzden bugünkü açıklama oldukça önemli.

Bugün Türkiye'nin bir yıllık karnesini görmüş olacağız. Ve bu bir yıllık karne sonrasında Türkiye önümüzdeki günlerde daha neler neler yapacak onu da öğreneceğiz.

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