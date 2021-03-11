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Bilim Kurulu üyesi A Haber canlı yayınında anlattı: Babamı, öğretmenimi ve yakın arkadaşımı kaybettim
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yayınında Türkiye'nin salgın üzerinden geçen 1 yılını yorumladı. Kendisinin de virüs ile tanıştığını tedavisi gördüğünü aktaran Öztürk, Kovid-19 salgını nedeniyle babasını, öğretmenini ve yakın arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.