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Türkiye'de koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı?
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre bugüne kadar ülkede toplam 2 milyon 821 bin 943 Covid-19 vakası görüldü. O günden itibaren dünyada olduğu gibi ülke genelinde virüsle mücadele kapsamında birçok tedbir uygulandı. Peki, koronavirüs gölgesinde Türkiye'de bir yıl nasıl geçti? Hangi tedbirler uygulandı? İşte virüsle mücadele ederek geçen bir yıl...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 09:20
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