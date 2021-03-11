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Türkiye'de koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı?

Türkiye'de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 2020'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre bugüne kadar ülkede toplam 2 milyon 821 bin 943 Covid-19 vakası görüldü. O günden itibaren dünyada olduğu gibi ülke genelinde virüsle mücadele kapsamında birçok tedbir uygulandı. Peki, koronavirüs gölgesinde Türkiye'de bir yıl nasıl geçti? Hangi tedbirler uygulandı? İşte virüsle mücadele ederek geçen bir yıl...

Giriş Tarihi: 11.03.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 09:20
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Türkiye'de koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı?

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ilk vakanın 11 Mart 2020'de görüldüğü Türkiye, sıkı tedbirlerle geçen 1 yılın ardından "Kontrollü Normalleşme Süreci'ne" geçti.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19'un küresel salgına dönüşmesinin ardından dünyada çok sayıda ülke, virüsün yayılmasını durdurmak için kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirler aldı.

Türkiye'nin bu yöndeki birinci adımı, ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'ın öncesinde bazı ülkelerle hava trafiğini kapatmak oldu.

İlk vakanın ortaya çıkmasının hemen ardından ise sıkı tedbirler hayata geçirildi.

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Türkiye'de koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı?

EĞİTİME ARA VERİLDİ, MEKANLAR KAPATILDI

Eğitime ara verildi, kafe, bar, restoran ve AVM'ler, kütüphaneler ve ibadethaneler gibi insanların toplu bulunduğu mekanlar geçici süreyle kapatıldı, kamuya açık etkinlikler iptal edildi.

Vatandaşlara "evde kal" çağrıları yapıldı, sosyal temastan kaçınmaları, mümkünse uzaktan çalışmaları tavsiye edildi, kamu kurumları ve özel şirketler bu yönde tedbirler aldı.

Sokağa çıkma ve şehirler arası ulaşım kısıtlamaları getirildi, karantina tedbirleri uygulandı.

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Türkiye'de koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı?

Türkiye'de Covid-19 salgının seyri ve bununla bağlantılı tedbirlere ilişkin tarihler şöyle:

29 Şubat 2020: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durduruldu.

11 Mart 2020: Türkiye'de ilk Covid-19 vakası tespit edildi.

12 Mart 2020: Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındı.

13 Mart 2020: İlk vakanın ortaya çıkmasından 2 gün sonra Umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan'dan ülkeye dönen 10 bin 330 vatandaş karantinaya alındı.

14 Mart 2020: Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, tüm hudut kapılarını, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı.

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Türkiye'de koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı?

16 Mart 2020: İlk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime ara verildi.

Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri, yeni bir açıklamaya kadar tatil edildi.

Bar, gece kulüpleri vb. mekanları faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Huzurevlerinin tamamına ziyaretçi kısıtlaması getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler hizmete kapatıldı.

Tüm camilerde cuma namazları dahil cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.

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Türkiye'de koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı?

17 Mart 2020: Gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonu, kapalı çocuk oyun alanı, çay bahçesi, dernek lokali, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri durduruldu.

STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı ile toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de ertelendi.

Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak'a uçuşlara, Türkiye'de vaka görülmeden ara verilmişken, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda dahil 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. 21 Mart'ta uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 68'e çıkarıldı.

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