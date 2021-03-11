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Pandemide 1 yıl geride kaldı! Koronavirüsle 365 gün nasıl geçti? İşte 1 yılda yaşanan koronavirüs olayları

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Giriş: 11.03.2021 12:40
Türkiye'de de ölümcül etkisi süren salgında ilk vakanın görüldüğü günden bugüne tam bir yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de ilk vakayı duyurdu. Türkiye'de virüs kaynaklı ilk ölüm de 17 Mart'ta gerçekleşti. Peki pandemi yılında neler yaşandı? Hayatlarımızın değiştiği son bir yılda hangi olaylar oldu? İşte 1 yılda yaşanan önemli koronavirüs olayları...

Türkiye'de de ölümcül etkisi süren salgında ilk vakanın görüldüğü günden bugüne tam bir yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de ilk vakayı duyurdu. Türkiye'de virüs kaynaklı ilk ölüm de 17 Mart'ta gerçekleşti. Peki pandemi yılında neler yaşandı? Hayatlarımızın değiştiği son bir yılda hangi olaylar oldu? İşte 1 yılda yaşanan önemli koronavirüs olayları...

Türkiyede koronavirüs ile geçen 365 gün! Bir yılda neler yaşandı? TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS İLE GEÇEN 365 GÜN! BİR YILDA NELER YAŞANDI?
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