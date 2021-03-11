Pandemide 1 yıl geride kaldı! Koronavirüsle 365 gün nasıl geçti? İşte 1 yılda yaşanan koronavirüs olayları

Türkiye'de de ölümcül etkisi süren salgında ilk vakanın görüldüğü günden bugüne tam bir yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de ilk vakayı duyurdu. Türkiye'de virüs kaynaklı ilk ölüm de 17 Mart'ta gerçekleşti. Peki pandemi yılında neler yaşandı? Hayatlarımızın değiştiği son bir yılda hangi olaylar oldu? İşte 1 yılda yaşanan önemli koronavirüs olayları...

Türkiye'de de ölümcül etkisi süren salgında ilk vakanın görüldüğü günden bugüne tam bir yıl geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de ilk vakayı duyurdu. Türkiye'de virüs kaynaklı ilk ölüm de 17 Mart'ta gerçekleşti. Peki pandemi yılında neler yaşandı? Hayatlarımızın değiştiği son bir yılda hangi olaylar oldu? İşte 1 yılda yaşanan önemli koronavirüs olayları...