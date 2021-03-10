Son dakika: HDP’ye formül bulundu! Hazine yardımı kesilecek

Özcan, "AK Parti yeni bir öneri getirdi. Parti kapatmalarına soğuk bakan AK Parti HDP'nin parti kapatmadan da hazine yardımının kesilmesi konusunda formül geliştirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte Yargıtay terör bağı olan partinin hazine yardımı kesilmesi için kapatma davası açmadan önce de Anayasa Mahkemesi'ne dava açılabilecek. HDP bu yıl için 2021 yılı için hazineden 57 milyon TL alacak. Bundan sonraki süreçte değişiklikle birlikte HDP'nin hazine yardımı kesileceği konusunda bir adım atılacağını söyleyebiliriz." dedi.

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