HDP neden Türkiye partisi olamadı? Ayakta tutan CHP mi? Flaş açıklamalar: Kandil'in yolundan çıkamaz!
HDP Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti ile ilgili sessizliğini koruyor. Peki HDP'nin bölge halkının gözünde nasıl bir imajı var? HDP neden Türkiye partisi olamadı? HDP'yi ayakta tutan CHP mi? Şahinan aşireti lideri Sait Gülçer anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
HDP Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti ile ilgili sessizliğini koruyor. Peki HDP'nin bölge halkının gözünde nasıl bir imajı var? HDP neden Türkiye partisi olamadı? HDP'yi ayakta tutan CHP mi? Şahinan aşireti lideri Sait Gülçer anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"KANDİL'İN YOLUNDAN ÇIKAMAZ"
HDP'nin Türkiye partisi olmamasının nedeni bunlar Kandil'den PKK tarafından kurulan bir partidir. Hiçbir zaman Türki partisi olmadı olamaz da yani. Sözde Kürtleri temsilen kurdular maalesef terör örgütü PKK bir de Kandil tarafından kurulan bir partidir. Onlar tarafından kurulan bir parti nasıl bir parti olacak? Hiçbir zaman onların yolundan çıkamaz.
HDP'Yİ AYAKTA TUTAN CHP Mİ?
Bunlar zaten aynı ideolojiyi taşıyan iki partidir. Bunların hiçbir zaman ülke için memleket için bir fayda düşündükleri yok.