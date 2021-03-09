HDP neden Türkiye partisi olamadı? Ayakta tutan CHP mi? Flaş açıklamalar: Kandil'in yolundan çıkamaz!

"KANDİL'İN YOLUNDAN ÇIKAMAZ"

HDP'nin Türkiye partisi olmamasının nedeni bunlar Kandil'den PKK tarafından kurulan bir partidir. Hiçbir zaman Türki partisi olmadı olamaz da yani. Sözde Kürtleri temsilen kurdular maalesef terör örgütü PKK bir de Kandil tarafından kurulan bir partidir. Onlar tarafından kurulan bir parti nasıl bir parti olacak? Hiçbir zaman onların yolundan çıkamaz.