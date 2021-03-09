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HDP neden Türkiye partisi olamadı? Ayakta tutan CHP mi? Flaş açıklamalar: Kandil'in yolundan çıkamaz!

  annelerinin evlat nöbeti ile ilgili sessizliğini koruyor. Peki HDP'nin bölge halkının gözünde nasıl bir imajı var? HDP neden partisi olamadı? HDP'yi ayakta tutan mi? Şahinan aşireti lideri anlattı. Detayları muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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HDP neden Türkiye partisi olamadı? Ayakta tutan CHP mi? Flaş açıklamalar: Kandil'in yolundan çıkamaz!

annelerinin evlat nöbeti ile ilgili sessizliğini koruyor. Peki HDP'nin bölge halkının gözünde nasıl bir imajı var? HDP neden partisi olamadı? HDP'yi ayakta tutan mi? Şahinan aşireti lideri anlattı. Detayları muhabiri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"KANDİL'İN YOLUNDAN ÇIKAMAZ"

HDP'nin Türkiye partisi olmamasının nedeni bunlar 'den PKK tarafından kurulan bir partidir. Hiçbir zaman partisi olmadı olamaz da yani. Sözde Kürtleri temsilen kurdular maalesef terör örgütü PKK bir de Kandil tarafından kurulan bir partidir. Onlar tarafından kurulan bir parti nasıl bir parti olacak? Hiçbir zaman onların yolundan çıkamaz.

HDP'Yİ AYAKTA TUTAN CHP Mİ?

Bunlar zaten aynı ideolojiyi taşıyan iki partidir. Bunların hiçbir zaman ülke için memleket için bir fayda düşündükleri yok.

HDP'yi ayakta tutan CHP mi? HDP'Yİ AYAKTA TUTAN CHP Mİ?

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