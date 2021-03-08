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Mehmet Metiner'den Meral Akşener'e HDP ve Pervin Buldan eleştirisi: Kendi bakış açın yok mu?

A Haber
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Giriş: 08.03.2021 21:53
Güncelleme:08.03.2021 21:58
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Dünya Kadınlar Günü ile ilgili attığı tweet HDP-CHP-İYİ Parti ittifakını tüm yönleriyle gözler önüne serdi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı. Bu skandal tweet İYİ Partili vekilleri ve partili isimleri rahatsız etti. Genel Başkan Meral Akşener ise, “Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.” sözleriyle yetindi. Konuya tarafsızmış gibi davranan ve 3 maymunu oynayan Akşener bu sözleriyle tartışmalı hale geldi. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’ne konuşan Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, Meral Akşener’in kendi bakış açısı yok mu?” sözleriyle Akşener’i köşeye sıkıştıran bir soru yöneltti.

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