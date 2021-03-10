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HDP’ye formül bulundu! Hazine yardımı kesilecek
Son dakika haberi... HDP'nin kapatılması tartışmaları gündemdeyken, AK Parti HDP'ye verilen hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Son dakika haberi... HDP'nin kapatılması tartışmaları gündemdeyken, AK Parti HDP'ye verilen hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.