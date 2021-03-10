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HDP’ye formül bulundu! Hazine yardımı kesilecek

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Giriş: 10.03.2021 11:02
Güncelleme:10.03.2021 11:30
Son dakika haberi... HDP'nin kapatılması tartışmaları gündemdeyken, AK Parti HDP'ye verilen hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Son dakika haberi... HDP'nin kapatılması tartışmaları gündemdeyken, AK Parti HDP'ye verilen hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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