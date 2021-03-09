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HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi terör operasyonunda tutuklandı!

'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden dördü tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Van Milletvekili 'nın eşi de yer aldı.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi terör operasyonunda tutuklandı!

'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında Van Milletvekili 'nın eşi olduğu öğrenilen M.I.'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Mersin'deki eski il eşbaşkanları M.I. ve Z.Ö., eski ilçe başkanı A.K. ve M.G., Toroslar eski ilçe başkanı A.K., parti yöneticisi R.E. ve üyeler B.Ö. ile Z.İ.'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.I., A.K., M.G., B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada tutuklananlar arasında bulunan M.I.'nın, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi olduğu ortaya çıktı.

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