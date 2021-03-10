Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 5 FETÖ'cü sınırda yakalandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.
GÜNDEM AA
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BNqlAVyrV8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2021