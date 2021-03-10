10 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 5 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Son dakika haberi...  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'nin ilçesinde yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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