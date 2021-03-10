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Fazilet durağında ikinci skandal! Sahte evrak soruşturması

Son dakika haberine göre; durağında ikinci skandal! ’nin Fazilet durağı yalanını sahte evrak düzenleyerek kapatmak istemesi ’nın soruşturmasıyla ortaya çıktı. Bakanlık, İBB Başkanı ve görevliler hakkında soruşturma izni verdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Fazilet durağında ikinci skandal! Sahte evrak soruşturması

durağından hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun bindiği iddiasında bulunan 'nin yalanının ortaya çıkmasını engellemek için sahte evrak düzenlemesi, 'nın soruşturma izniyle ispatlandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Fazilet durağı soruşturmasında 'na sahte evrak sunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

MURAT ONGUN'A 2. SORUŞTURMA
Süleyman Soylu; pandemi döneminde otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat 'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a da ikinci soruşturma izni verilmesine karar verdi.



PANDEMİ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK YALANI
* adlı vatandaş; 29 Mart 2020'de yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı Twitter'da paylaştı. Mücahit Birinci de fotoğrafı paylaştı.

* İmamoğlu, Ongun ve İBB'nin kurumsal internet sitesi, otobüste yaşanan yoğunluğun Fazilet durağından 47 kişi bindiği gerekçesiyle yaşandığını iddia etti.

* İmamoğlu, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu" iddiasında bulundu. İBB, fotoğrafları paylaşan Önder Duman ve Mücahit Birinci hakkında suç duyurusunda bulundu.

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

SAHTE EVRAKLA "71 KİŞİ BİNDİ" YALANI
* İBB Hukuk Müşavirliği de başsavcılığa Fazilet durağından bir seferde 71 kişinin bindiğini gösteren sahte evrak düzenledi. Soylu; pandemi döneminin en büyük yalanına imza atan ve sahte evrak düzenleyerek başsavcılığı yanıltmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ve İBB Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk'e soruşturma izni verilmesine karar verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; otobüslerde yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili avukat Mücahit Birinci'ye "troll" diye hakaret eden Ongun'a da ikinci soruşturma izni verilmesine karar verdi.

* 28 Aralık 2020 tarihli bakanlık kararında; Ongun'un 29 Mart 2020'de 62 No'lu Kağıthane Kabataş ile 146 No'lu - hatlarında çalışan otobüslere ilişkin binişlere ait doğru olmayan bilgileri kaynak verileri makul olmayan bir şekilde yeterince analiz etmeden ve acelecilikle paylaştığına dikkat çekildi.


* Karara göre; Ongun tarafından paylaşılan iki İETT hattında 29 Mart 2020 tarihli yolcu bilgilerine ilişkin sayıların ve diğer bilgilerin doğru olmadığı açık. Bu bilgilerin yanlışlığı daha sonra ulusal medyada Ongun tarafından da kabul edildi. Ongun, başkan danışmanı ve İBB Basın Sözcüsü.

* Birinci, İmamoğlu, Ongun ve Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, İBB'nin sahte evrak düzenlendiğini belirledi. Sahte evrakta A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 'ın imzası bulunuyor. Otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğunun tespit edilmesiyle sahte evrak ortaya çıktı.

* Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen yazı ekindeki tabloda ilk 3 durak olan Kağıthane Belediyesi, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü ve Yavuz Selim Parkı'ndan sonraki tüm yolcu bilgilerinin Fazilet durağı olarak kaydedildiğini ve sonraki tüm duraklara ait yolcu verilerinin sanki tüm yolcular Fazilet durağından binmiş gibi gösterildiğini tespit etti.

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde gönderilen yazıda; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan ve saat: 06.13'de hareket eden otobüsün araç içi kamera kayıtları ile BELBİM kayıtlarının farklı olduğuna dikkat çekildi.

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