Fazilet durağında ikinci skandal! Sahte evrak soruşturması



* Karara göre; Ongun tarafından paylaşılan iki İETT hattında 29 Mart 2020 tarihli yolcu bilgilerine ilişkin sayıların ve diğer bilgilerin doğru olmadığı açık. Bu bilgilerin yanlışlığı daha sonra ulusal medyada Ongun tarafından da kabul edildi. Ongun, başkan danışmanı ve İBB Basın Sözcüsü.