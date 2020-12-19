Fazilet durağından rahatsız olan CHP ve İYİ Partililer İBB Meclisi'ni terk etti!

İMAMOĞLU: "MAÇ YOK Kİ DEPLASMANA GİDERLER DE, SABAH ERKENDEN TOPLANMIŞLARDIR. Kİ MAÇA GİDERLER GİBİ ZATEN"

Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon kanalında otobüse binen yolcuları hedef aldı ve "Bu süreci araştırdık. Maç yok.

Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten.

Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, 29 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçladı ve "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulundu.