KENAN KIRAN / SABAH

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun; 29 Mart sabahı Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddiasında bulunmasına tepkiler sürüyor.

"İŞİNE GİDEN İNSANLARA TROL DEMEK VE TROL DERKEN DE HİÇ YÜZÜ KIZARMAMAK ÇOK UTANÇ VERİCİ BİR OLAY"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "Gerçekten lanet olsun bu siyasete. İnsanlar o gün sabah ekmek paraları için işe giderken o insanlara trol demek ve o insanlara trol derken de hiç yüzü kızarmamak çok utanç verici bir olay gerçekten" dedi.

"KAĞITHANELİLERE BİR ÖZÜR, İSTANBUL'A BİR AÇIKLAMA BORÇLUSUNUZ"

Mevlüt Öztekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından da açıklamada bulundu ve Ekrem İmamoğlu'nun Kağıthanelilere özür borcu olduğunu söyledi.

Öztekin; "Kağıthanelilere bir özür, İstanbul'a bir açıklama borçlusunuz. Ekmek parası için işe giden insanları iftira için bir yalana konu etmek hiçbir vicdana yakışmaz. Fazilet durağı ile ilgili iki cümle! Organize kötülük ve gerçekten kanım dondu..." ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU HALA ÖZÜR DİLEMEDİ"

Mevlüt Öztekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı konuşmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarını gündeme getirdi.

Öztekin; "Organize kötülük konusu.. Hala özür dilemediniz. Hala Kağıthanelilere ve İstanbullulara cevap veremediniz. Bu otobüs hattı 62 Nolu Kağıthane-Kabataş otobüs hattı. Kağıthane'de bir anda 47 kişi otobüse bindiği iddia edildi. Bir gün sonra televizyonlarda, sosyal medyada ve birçok mecrada gündem olunca o şoförlerle görüşmeler yapıldı" dedi

Mevlüt Öztekin şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, açıklamada bulundu:

'Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete..."

"UTANÇ VERİCİ OLAY.."

"Belediye başkanının kendi direkt demeçleri.. Gerçekten lanet olsun bu siyasete. İnsanlar o gün sabah ekmek paraları için işe giderken o insanlara trol demek ve o insanlara trol derken de hiç yüzü kızarmamak çok utanç verici bir olay gerçekten. Ben hala Kağıthane Belediye Başkanı olarak o gün otobüste bulunan tüm Kağıthaneli vatandaşlarımızdan bir özür bekliyorum."

"OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN PAZAR SABAHI İŞE GİTME İHTİYACI VAR"

"Pazar günü sabahı herkes için iş güç olmayabilir ama otobüs şoförünün Pazar sabahı işe gitme ihtiyacı var di mi? Bir fırıncı arkadaşımızın veya farklı sektörde çalışan arkadaşlarımızın. 'İş güç yok' demiş."

VATANDAŞIN OTOBÜSE BİNİP İŞİNE GİTMESİ ORGANİZE KÖTÜLÜKMÜŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, otobüse binen yolculara hakaret etti ve "Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının yüzde 90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar saat: 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor.." iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU "SİYASET ASLA ORGANİZE KÖTÜLÜK SAHASI OLMAMALI" İDDİASI

Ekrem İmamoğlu da, 29 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçladı ve "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulundu.