Nevşehir Belediyesi’nden CHP'li İmamoğlu’na "Fazilet Durağı" göndermesi!

Nevşehir Belediyesi'nin söz konusu paylaşımı; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Fazilet durağından 47 kişinin bindiği yalanını gündeme getirdi.

İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

BAŞSAVCILIK: "İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Başsavcılık; gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapılan şikayetin, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan basın açıklamasının ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ulusal basında yer alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.



FAZİLET DURAĞINDAN 47 YOLCU DEĞİL HİÇ YOLCU BİNMEDİ

Başsavcılık; 62 nolu Kağıthane Kabataş hattında 29 Mart Pazar günü, bu hat üzerinde bulunan Fazilet durağından bir defada 47 yolcunun bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Başsavcılığın takipsizlik kararında; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarih 2020/1446 sayılı son yazısı ekinde gönderilen en son tabloya göre Fazilet durağından olay gün ve saatinde herhangi bir yolcunun binmediği anlaşılmaktadır. Araç içi kamera kayıtlarına göre de Fazilet durağı da dahil olmak üzere otobüsün yolcu aldığı hiç bir durakta bir defada 47 yolcunun binmediği anlaşılmıştır" denildi.

YOLCULAR; İŞÇİ, ESNAF VE VARDİYALI ÇALIŞAN KİŞİLER..

Başsavcılık; otobüs içerisinde gözüken kişilerin organize bir şekilde ve zorla otobüse bindikleri iddiasının da gerçeği yansıtmadığı tespit etti.

62 nolu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden ve ifadeleri alınan yolculardan bir kısmının özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf olduğu, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler oldukları ve vardiya saatlerine tekabül ettiğinden ise gitmek için veya evlerine dönmek için bu hattı kullandıkları bildirildi.

Söz konusu kişilerin ikametgah ve işyeri bilgilerinin bindikleri duraklarla uyumlu olduğu ve birbirleriyle irtibatlı olduklarına veya organize şekilde hareket ettiklerine dair herhangi bir veriye rastlanmadığına dikkat çekildi.

ONGUN: "SABAH 06.00'DA FAZİLET DURAĞINDAN ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN ARACA BİR ANDA 47 YOLCU BİNMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiğini savundu. Murat Ongun; "Sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU: "OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM BEN. KANIM DONDU"

Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon kanalında otobüse binen yolcuları hedef almış ve "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten.

Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, 29 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçladı ve "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulundu.

ONGUN: "BU HATA.. 'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

EKREM İMAMOĞLU, MURAT ONGUN VE İBB ÖZÜR DİLEMEDİ

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun; Fazilet durağına yönelik açıklamalarının yalan olduğu belgelenmesine rağmen 130 yolcudan özür dilemedi. İmamoğlu ve Ongun; 130 yolcuya hakaret eden paylaşımları Twitter hesabından silmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal hesabında yer alan ve 130 yolcuya hakaret eden iki haber de kaldırılmadı.



KENAN KIRAN/SABAH