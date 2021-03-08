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Son dakika: 8 ilde yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm! İstanbul'da vakalar neler arttı?
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını açıkladı İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 şehirde önümüzdeki hafta itibarıyla yeni kısıtlama ve yasakların gelme ihtimali belirdi. İşte koronavirüs konusunda tedirgin eden artış ve yeni Kovid-19 tedbirlerinin getirilmesi ile karşı karşıya olan illerimiz ve haritadaki son dakika değişimleri...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını açıkladı İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 şehirde önümüzdeki hafta itibarıyla yeni kısıtlama ve yasakların gelme ihtimali belirdi. İşte koronavirüs konusunda tedirgin eden artış ve yeni Kovid-19 tedbirlerinin getirilmesi ile karşı karşıya olan illerimiz ve haritadaki son dakika değişimleri...