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Son dakika: 8 ilde yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm! İstanbul'da vakalar neler arttı?

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Giriş: 08.03.2021 09:23
Güncelleme:08.03.2021 09:27
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını açıkladı İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 şehirde önümüzdeki hafta itibarıyla yeni kısıtlama ve yasakların gelme ihtimali belirdi. İşte koronavirüs konusunda tedirgin eden artış ve yeni Kovid-19 tedbirlerinin getirilmesi ile karşı karşıya olan illerimiz ve haritadaki son dakika değişimleri...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını açıkladı İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 şehirde önümüzdeki hafta itibarıyla yeni kısıtlama ve yasakların gelme ihtimali belirdi. İşte koronavirüs konusunda tedirgin eden artış ve yeni Kovid-19 tedbirlerinin getirilmesi ile karşı karşıya olan illerimiz ve haritadaki son dakika değişimleri...

Risk haritasında alarm! 8 ilde yeni kısıtlamalar yolda RİSK HARİTASINDA ALARM! 8 İLDE YENİ KISITLAMALAR YOLDA
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