Son dakika: 8 ilde yeni kısıtlamalar yolda! Risk haritasında alarm! İstanbul'da vakalar neler arttı?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını açıkladı İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 şehirde önümüzdeki hafta itibarıyla yeni kısıtlama ve yasakların gelme ihtimali belirdi. İşte koronavirüs konusunda tedirgin eden artış ve yeni Kovid-19 tedbirlerinin getirilmesi ile karşı karşıya olan illerimiz ve haritadaki son dakika değişimleri...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık vaka sayılarını açıkladı İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 şehirde önümüzdeki hafta itibarıyla yeni kısıtlama ve yasakların gelme ihtimali belirdi. İşte koronavirüs konusunda tedirgin eden artış ve yeni Kovid-19 tedbirlerinin getirilmesi ile karşı karşıya olan illerimiz ve haritadaki son dakika değişimleri...