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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Manzara ürküttü! Yasaklar geri gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi gelecek? Manzara ürküttü! Yasaklar geri gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi gelecek?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi gelecek? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında normalleşen iller belli oldu. İllerin risk haritasına göre renkler verilirken, normalleşmenin ilk haftasında vaka sayılarında artış gözlendi. Hal böyle olunca vatandaşlar, yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Uzman isimlerde vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi gelecek?
Giriş Tarihi: 07.03.2021 20:48
Yasaklar geri gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirli günlerde illerin risk haritasını açıklıyor. Normalleşmenin başladığı bazı illerde vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin ardından o iller için yeni kararların alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte, yasaklar geri gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi gelecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'A YASAKLAR GELECEK Mİ?
Kontrollü Normalleşme kapsamında risk haritası iki haftada bir koronavirüs vaka sayılarına göre güncellenecek ve iller risk gruplarına göre yeniden şekillenecek. Kısıtlamalar da buna göre karar verilecek. İstanbul'a yeniden yasakların gelmesi ile ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni haftaya girmeden önce Kabine Toplantısı tarihi son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak 1 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. 15 gün sonra gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı…
EN SON GERÇEKLEŞEN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR? NORMALLEŞME KARARLARI ŞÖYLE;
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.