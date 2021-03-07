Manzara ürküttü! Yasaklar geri gelecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yasaklar geri mi gelecek?

İSTANBUL'A YASAKLAR GELECEK Mİ?

Kontrollü Normalleşme kapsamında risk haritası iki haftada bir koronavirüs vaka sayılarına göre güncellenecek ve iller risk gruplarına göre yeniden şekillenecek. Kısıtlamalar da buna göre karar verilecek. İstanbul'a yeniden yasakların gelmesi ile ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.