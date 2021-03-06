Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.