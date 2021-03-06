Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
EN YÜSEK VAKA SAMSUN'DA
Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
NORMALLEŞME KONTROLLÜ GERÇEKLEŞMELİ
Bakan Koca, Twitter'dan haritayı şu mesajla paylaştı:
"Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli."
DAHA DİKKATLİ VE TEMKİNLİ HAREKET ETMELİYİZ
"Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz."
GEÇEN HAFTAKİ VAKA SAYILARI
Geçen hafta ile bu hafta arasındaki fark ise dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz bölgesindeki artış ve büyükşehirlerdeki yüksek oranlar haritaya yansıdı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.